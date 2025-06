“Mi hijo súper nervioso, llegó a contarme con mucho miedo. Me hacía las preguntas a mí, me decía ‘Le tengo mucho miedo preguntarle a mi papá por qué se fue’, tiene muchas incógnitas”, relató, haciendo hincapié en el impacto emocional que dejó el encuentro.

“¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que no estuviste en Navidad, no estuviste en su cumpleaños, no lo llamas, no sabes nada de su vida y apareces como un Aladino en su colegio, y desapareces de la misma forma?”, dijo con un tono de frustración.