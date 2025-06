Nikko Ponce insinuó que la decisión de Pamela López podría haberse originado por una falta de preparación o inseguridad ante las exigencias del evento. “Tal vez tuvo algo de miedo, o no se sintió lista para rendir en el cuadrilátero, pues Ana sí practica deporte”, declaró. No obstante, el organizador no cerró la puerta a una posible participación de última hora. “Aún hay tiempo, tal vez se anime y al final se decida a pelear. Sería un golazo”, añadió con optimismo.