Don Óscar, dueño de ‘La Bella Luz´, discute con policía que lo detuvo por orinar en vía pública: “¡Lo hice por necesidad!”

El hecho ocurrió en plena vía transitada, donde, según el testimonio del agente, Custodio habría miccionado al lado de su vehículo, a la vista de peatones y conductores. La respuesta del artista no tardó en generar opiniones divididas.

Durante la intervención, el artista mostró una actitud desafiante frente al accionar del policía, negando que hubiera cometido una falta grave. En el video que circula en redes, se puede escuchar claramente cuando Óscar responde con molestia:

“¿Quieres que me orine en el pantalón? ¡Lo he hecho por necesidad! (…) Eso no te corresponde a ti, tú tienes que ver otras cosas, tu competencia es otra (…) ¿Cuál es la falta ante tú como policía?”, dijo visiblemente alterado.