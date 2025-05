Durante su programa ‘Magaly TV, la firme’, Medina expresó su descontento con Bazán, señalando que "el que me llama madrina y ha sido mi sobón, se fue envuelto en papel de regalo a reunirse con Farfán". Además, lo acusó de haberse transformado en defensor de Christian Cueva y del círculo íntimo de Farfán, afirmando: "Te nos caíste. Qué feo papel. Me avergüenzo de ti. Ahora cualquier hijo de vecino quiere que sea su madrina".

La reciente reunión entre Paco Bazán y Jefferson Farfán no pasó desapercibida para Magaly Medina. La conductora de espectáculos no ocultó su molestia al ver cómo el exfutbolista, a quien Bazán había cuestionado públicamente en varias ocasiones, se convirtió ahora en su interlocutor. Para Medina, este giro en la actitud del presentador deportivo fue un golpe inesperado y contradictorio con la imagen crítica que él mismo construyó frente a la figura de Farfán.

“Te nos caíste, pensamos que eran un hombre estructurado. Qué feo papel. Me avergüenzo de ti. Cómo es posible que me hayas llamado ‘madrina’. Ahora cualquier hijo de vecino quiere que sea su madrina (…) De todas maneras, expulsado de estas canchas hace ‘ratón’. A mí me va y me viene”, dijo entre risas.