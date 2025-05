Alina Colibrí no se quedó de brazos cruzados tras el anuncio de Edwin Guerrero , director de Corazón Serrano, quien aseguró que tomará acciones legales en su contra por difundir chats privados donde niega el embarazo de Ana Lucía Urbina . Lejos de retroceder, la tiktoker decidió revelar aún más conversaciones comprometedoras con el empresario.

"Él me dice 'con cara de cansado' por ser tan infiel. Yo 'sí un poquito, con la coca se recupera. Yo estoy hecha una loca' le dije porque andaba coqueando y obviamente no estoy bien vestidita", dijo al no querer enviar un video de ella.