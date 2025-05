"A Cueva no tengo el placer de conocerlo, pero sé que le gusta mucho esa canción y ya la ha hecho suya. Pero nosotras, Janet y yo, la conocimos con Makuko. Si me dices a mí 'El Cervecero', automáticamente para mí es el gran maestro que está en el cielo, Makuko Gallardo, el único", dijo la cantante.

Un comentario inesperado de Valeria Piazza se robó el protagonismo: "Las nuevas generaciones piensan que es Christian Cueva quien hizo la canción", dijo, generando un momento de sorpresa en el set. Maricarmen Marín, desconcertada, quiso confirmar si Valeria realmente pensaba eso, y tras una breve pausa entre carcajadas, la ex Miss Perú admitió que sí. "Al comienzo sí pensé... al comienzo, ya no ya. Después me dijeron que tiene muchísimos años esa canción", dijo dejando impactada a Janet Barboza.