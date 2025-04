Hermano de Alejandra Baigorria quiebra su silencio sobre brutal agresión de Thamara a su madre: "No es mi hermana"

Desde el inicio, Derek dejó en claro que su madre se encontraba bien y explicó que ella no fue la persona agredida, ya que él no es hijo de Verónica Alcalá, sino del padre de Alejandra. En cuanto a la situación que involucra a la modelo criticada por agredir a su madre, señaló que con el tiempo se aclarará, y relacionó el hecho con los efectos del consumo de alcohol.

En varias ocasiones, Derek explicó que su madre sí asistió al matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero recalcó que no se trata de Verónica Alcalá. Mostró cierta molestia ante quienes insistían en afirmar que Thamara Medina era su hermana. “No es mi hermana, entiendan”, afirmó.

Asimismo, mencionó que por parte de su padre, él tiene cuatro hermanos, entre ellos Sergio y Alejandra Baigorria. “El público es de Magaly (Medina), están que preguntan y preguntan (cómo está tu mamá). Yo he dicho que Verónica (Alcalá) no es mi madre, pero la gente no me cree. Mi mamá sí fue a la boda”, dijo Derek, quien incluso bromeó cuando le consultaron si Thamara practicaba karate.