Mario Irivarren no guardó nada y reveló qué inesperada visita tuvo tras escándalo con Vania y Onelia

Tras verse envuelto en una polémica, Mario Irivarren rompió su silencio tras filtrarse una conversación con Alejandra Baigorria d onde insinuaba su intención de contactar a su ex Vania Bludau . Ahora, tras pedir perdón a Onelia Molina , su actual enamorada, hizo una emotiva confesión sobre quiénes lo visitaron en medio de esta complicada situación.

Según relató, sus amigos se acercaron a darle apoyo en su casa, admitiendo que solo por ellos pudo consolidar el sueño. "Los chicos fueron a verme en la noche. Fue un momento lindo. Me sentí protegido. Mientras ustedes estaban en mi sala riendo, yo me quedé dormido. Solo sentir su presencia me sentí cuidado. Ayer, que fue agitado, solo sentí tranquilidad con ustedes", confesó.