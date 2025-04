Ha sido la boda del año la de Alejandra Baigorria y Said Palao . En medio de rumores que hablan sobre un posible encuentro de Mario Irivarren y Vania Bludau , todo indicaría que la verdad es otra. Un avance del programa de hoy de 'Amor y Fuego' ha revelado que la exchica reality tuvo unos apasionados besos con Austin Palao.

La celebración del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dejando momentos memorables. Aunque inicialmente la atención estaba puesta en el polémico video de Mario Irivarren mencionando a su ex, Vania Bludau , un nuevo giro ha capturado la atención del público: la modelo fue vista besándose con Austin Palao durante la fiesta.

El programa 'Amor y Fuego' lanzó un avance con imágenes inéditas de la boda, donde se aprecia claramente la escena de Vania y Austin compartiendo un tierno beso, derrochando complicidad en medio del ambiente de celebración. Este inesperado acercamiento sorprendió a todos, ya que en los videos difundidos previamente en redes sociales no se les había visto juntos.

La difusión de estas imágenes también cambia la narrativa de los rumores recientes. Después de que Mario Irivarren sugiriera su intención de contactar a Vania, muchos especulaban sobre un posible acercamiento entre ambos. No obstante, este reciente beso deja claro que la ex chica reality habría encontrado una nueva conexión, y no precisamente con su antiguo amor.