“Yo no reconozco al padre de mis hijos”, dijo entre sollozos. Según contó, todo cambió de un día para otro y ha tenido que encontrar fuerza para enfrentar este difícil proceso. También recordó el inicio de su historia con el futbolista, relatando que al principio no sabía quién era. “Me dijo que era jugador, me escribía desde varios números. No le tomaba importancia”, reveló.