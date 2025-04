Pamela López y Marisol vuelven a estar en el centro de la atención pública, esta vez por su reaparición juntas en el programa de la Chola Chabuca, luego de las polémicas que protagonizaron por Christian Cueva. Este reencuentro no fue del agrado de Magaly Medina , quien no tardó en lanzar duras críticas contra ambas.

La conductora de ATV, conocida por no tener filtros, apareció en su programa para arremeter contra la aún esposa de ‘Aladino’ y la cumbiambera, criticando duramente su reencuentro público a pesar de los escándalos en los que ambas han estado involucradas

"Me parece un show barato, las lágrimas, todo ese resto. Después de las conversaciones que hemos visto y que han salido a la luz, que las filtró la misma Marisol. (...) Esa mujer ahora se va a sentar con la mujer de su examigo, Pamela López. ¿Las dos permitir eso? Si tienes un poco de amor propio le dices al productor: 'Disculpe, yo paso, no me voy a sentar a lado de esa señora'", dijo la 'Urraca' en un comienzo.