¡Imparable! Shirley Arica responde nuevas y picantes preguntas de EVDLV: una es sobre Farfán

Como invitada de "La noche habla", Shirley Arica respondió otras preguntas, de "El valor de la verdad", que no fueron incluidas en la edición final. Una de ellas fue: "Creía Jefferson Farfán que lo ibas a sembrar?". Ante esto, la modelo respondió "No", pregunta que fue confirmada como "Verdad".

"No tengo por qué mentir. Yo acepté sentarme ahí, fuera del querer aclarar temas, era porque quería ganar. No me voy a ir a una revancha para no llevarme lo de la vez pasada", contestó.