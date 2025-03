En una reciente emisión de "El Valor de la Verdad", Shirley Arica compartió cómo sus controversias públicas han afectado a su hija. La modelo reveló que su hija le preguntó directamente sobre su supuesta relación con Christian Cueva: "Cuando salió lo de Cueva, cuando salieron los extractos del Valor de la Verdad, mi hija me preguntó si era verdad". Arica explicó que le cuenta todo a su hija, aclarándole que no todo lo que se dice es cierto y admitiendo que ha cometido errores para que ella no los repita en el futuro.