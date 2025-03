"No me ama": El desgarrador testimonio de Shirley Arica en EVDLV sobre el abandono de su padre

"Mi papá me mandó un audio extenso y, entre todo, me dijo ‘Tu padre está muerto’ . Ya me lo había dicho antes, pero me lo repitió. Después de mucho tiempo volvió a herirme cuando yo ya me sentía curada. "Yo traté de responderle lo mejor posible porque, a pesar de todo, es mi papá. Me hirió, traté de contenerme. Él lo tomó como un ataque, como un desprecio. Me dijo ‘¿Tú qué te crees? Tú eres así por mí’”, respondió.

Así también, Shirley Arica contó que hasta hoy mantiene una relación distante con su padre, confesando que 'él no se siente orgullosa de ella. "Es como si yo estuviese hablando con mi enemigo, no con mi padre, con alguien que se siente orgulloso de mí, hablo con alguien que me recrimina mis errores. No hablo con alguien que te ama. No puedo hacer nada. Yo sé que no me ama. Me duele porque es mi papá", expresó con tristeza.