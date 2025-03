Si bien por mucho tiempo se sintió insegura, vio en la figura de Georgia May Jagger, hija de Mick Jagger, a la “representante de los dientes de conejo”. En una entrevista con On Demand Entertainment en febrero de 2025, dijo que cree que sus dientes le impedirían poder encarnar a una estadounidense.

Hace poco, habló con The Hollywood Reporter, donde indicó que se sintió intimidada al inicio, pero se dio cuenta que es una persona real y no “la típica chica Hollywood”.

"Esta gente vive en Hollywood. Vivo en mi pequeño piso en el sureste de Londres, y tengo una sensibilidad tan británica que no sabía cómo manejarme rodeada de tanta gente tan atrevida y segura de sí misma. Lo único que hago es burlarme de mí misma. Incluso la forma en que (los fans de White Lotus) hablan de mí y de mis dientes -que no tengo carillas ni bótox- me hace sentir un poco rebelde".

No obstante, toda su manera de pensar cambio cuando fue llamada para la serie de Netflix: "Llegó Sex Education y pensé: 'Bueno, ¿qué he visto en Netflix? Todos tienen una dentadura perfecta al estilo Hollywood'", mencionó. Luego de conseguir el rol, recibió mucho apoyo de sus seguidores. “La gente me dice: '¡Dios mío, tienes dientes como los míos!', 'Ahora voy a la escuela y la gente piensa que soy genial porque me parezco a Aimee, en lugar de ser Bugs Bunny'”, sostuvo.