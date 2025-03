John Miller , actual pareja de Jennifer Garner , no está nada satisfecho con la cercanía entre la actriz y su exesposo, Ben Affleck . Según una fuente exclusiva de Page Six, el CEO de CaliBurger considera que el actor “cruzó la línea” luego de ser visto en una actitud afectuosa con su novia durante la celebración del cumpleaños de su hijo Samuel, el pasado 2 de marzo.

“John no quiere compartir a Jen y hay una división cuando se trata de Ben. No cree que vayan a volver, pero le resulta difícil lidiar con el apoyo que ella le ha brindado tras su separación de JLo. John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean apropiadas y lo considera una falta de respeto a su relación”, reveló la fuente.