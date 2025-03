Según el fotógrafo, la colombiana propuso que su expareja contribuyera con la contratación de un tutor especial para Milan y Sasha, pero la relacionista pública no estaría de acuerdo con esta medida.

Dado que la negociación no prosperó, la cantante decidió recorrer los países junto a sus hijos y, para evitar afectar su aprendizaje, organizó clases con un tutor mientras regresaban a la escuela.

“La cantante estaría evaluando sus opciones legales, y no se descarta que en los próximos días tome decisiones al respecto. Este conflicto pone en evidencia una falta de equilibrio en las responsabilidades parentales, lo que podría complicar aún más la relación entre ambos”, comentó Martin en la mencionada entrevista.

El diario español El Nacional de Catalunya también reportó que la artista colombiana no estaría de acuerdo con que la joven novia de Piqué tenga un rol en la crianza de los niños, pues cuando se llevó a cabo el proceso de separación, se establecieron acuerdos claros sobre el contacto de Chía con Milan y Sasha.

“Ambas celebridades no lograron establecer un acuerdo y todo empeoró con la posición que adoptó la pareja del catalán. Aparentemente, la relacionista pública no está de acuerdo con las decisiones de la celebridad y lo hizo saber”.

Si bien no se ha confirmado si Clara Chía influyó en la decisión de Piqué sobre cubrir o no los costos del tutor, el argumento legal de Shakira se basaría en que tanto su expareja como la joven habrían incumplido los acuerdos firmados durante el divorcio, ya que ella no desea que sus hijos tengan un vínculo cercano con la actual pareja del exfutbolista.