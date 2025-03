El escándalo en torno a Christian Cueva y Marisol tomó un giro inesperado con la filtración de chats que evidencian la complicidad especial que habría existido entre ambos. La cantante, conocida por su fuerte carácter, no dudó en enviar pruebas de los mensajes que intercambiaba con el futbolista, pero sus propias palabras encendieron aún más la polémica.

Los chats entre la artista y el futbolista dieron de qué hablar, y es que en uno de ellos, Marisol no oculta su afecto hacia Cueva y lo que le hubiese gustado que ocurriera, de no haber estado casado con la madre de sus hijos. Esto, después de que el jugador la dejara plantada varias veces y no lograran concretar conocerse en persona.