Pamela Franco y Christian Cueva no dudaron en responder luego que Pamela López se presentara en ‘El valor de la verdad’ . La pareja se presentó en el programa “Doble sentimiento”, donde la cantante expresó su cólera contra Christian Domínguez por no salir a rechazar la versión que le fue infiel con el ‘Aladino’.

“El papá de mi hija también debería salir a hablar y tenerlos ‘bien puestos’, porque yo no soy una enamorada más en su vida y sabe lo que hemos vivido, cómo he sido como madre, en mi casa, con él. No merezco que él haya hecho lo que haya hecho. Al final yo sé lo que he hecho”, dijo muy enojada.