“Mira, yo no me siento víctima, soy una persona grande, asumo las consecuencias de mis actos, tampoco he querido contar las cosas cómo han sucedido desde el comienzo y creo que ya no viene al caso, pero a mí lo que sí me incomoda de todos los medios es que a mí me echen la culpa de una ruptura que no fue por mi culpa”, comenzó diciendo la cantante.