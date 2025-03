“Me agredió una señora, que es una reina antigua. Yo estaba en una fiesta. Ella ha llegado, se me acerca y me da un beso y me dice: hola, y se va a la esquina. Regresa y me agarra de la nuca, me bajó la cabeza, me la subió y me dijo: no te tenía que saludar, y se fue”, expresó la artista en el espacio bastante incómoda.