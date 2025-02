La familia de Harumi Carbajal, una de las víctimas del colapso del techo en el Real Plaza de Trujillo, expresó su descontento al afirmar que fueron convocados para una entrevista en vivo en el programa 'Magaly TV La Firme', la cual nunca se concretó. Buscaban visibilizar su situación y la limitada ayuda recibida, pero se sintieron decepcionados al no obtener la atención esperada. Manifestaron: "Magaly Medina se burló de los familiares de Harumi".

Ante estas acusaciones, Magaly Medina aclaró que su intención no fue desestimar la situación de la familia. Explicó que, aunque se intentó realizar la entrevista, las condiciones técnicas no eran adecuadas para llevarla a cabo en vivo. Subrayó: "Nos pareció una tragedia que había que hacerla de conocimiento público, pero más allá de eso, nosotros no somos un programa de ayuda social".

Medina enfatizó que, aunque les hubiera gustado escuchar el testimonio de la familia, existen otros espacios en el canal más adecuados para brindarles apoyo. Señaló: "Ciertamente, nos hubiera gustado que nos cuenten su drama, pero para eso existe en el canal tres noticieros, que bien podrían darle la mano a esta gente".

La conductora detalló que la entrevista no se concretó debido a dificultades logísticas. Indicó que la familia se había trasladado a un lugar desde donde no era posible establecer una conexión adecuada. Explicó: "Ellos se habían trasladado a otro lugar desde donde nosotros logísticamente no podíamos conectarnos. La conexión iba a salir mal solo con celular".

Magaly Medina enfatizó que no hubo intención de dejar plantada a la familia y que la realización de la entrevista dependía de la viabilidad dentro de la programación del programa. Afirmó: "Acá no ha habido ninguna intención de dejarlos plantados ni nada. No es mi obligación, era una cuestión que si se podía y encajaba dentro de nuestra programación, lo íbamos a hacer".

Además, Medina se pronunció sobre la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo, donde el colapso del techo resultó en la muerte de seis personas y más de 80 heridos. Criticó la falta de medidas de seguridad en los centros comerciales y señaló: "Ahora todos se ponen a revisar todos los centros comerciales en el Perú. Se han dado cuenta que en base a la angurria de ganar más dinero, la mayoría de centros comerciales se surran en las medidas de seguridad".