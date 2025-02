"Magaly Medina se burló de los familiares de Harumi. Los hizo venir a la jaula de la muerte para entrevistarlos en vivo y no lo hizo. Como siempre se impone la mafia", decía uno de los mensajes pegados en el lugar.

Las críticas también apuntaron a la línea editorial del programa, cuestionando la prioridad que se le da a temas de espectáculos sobre un caso de interés nacional. "No los citen si no los van a sacar. Si prefieren sacar a Christian Domínguez guiñándole el ojo a una bailarina o si prefieren hablar de Cueva, entonces para qué los citan si no los van a sacar al aire", expresó la periodista.