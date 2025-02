La polémica entre Evelyn Vela , Samahara Lobatón y Melissa Klug sigue encendiendo la farándula. En la reciente edición de América Hoy, Janet Barboza reveló nuevas capturas en las que la empresaria lanza contundentes indirectas contra su ex amiga y su hija.

“Bien que cuando eras amiga de Melissa comías de eso”, escribió la usuaria. Ante esto, Vela no dudó en responder con firmeza: “Comía de eso, creo que no conoces a mi familia. Yo no vivo de la TV, averigua antes de hablar, por favor”, dijo la empresaria.