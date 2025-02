Tras las acusaciones de que Anne Thorsen le habría quitado el novio a Melissa Lobatón, era de esperarse que su madre no se quedara callada. Evelyn Vela salió al frente para deslindar a su hija de la polémica, asegurando que ella no tiene nada que ver en los problemas ajenos. Además, minimizó los comentarios de Melissa Klug y Samahara Lobatón, tomándose con humor sus opiniones sobre Anne.

"Anne no pertenece a la farándula, no puedo poner a mi hija en el mismo nivel. Anne es educada, estudiosa y no necesita de escándalos para poder comer, ella tiene una imagen muy limpia. Yo estoy en la TV por ‘loca’, no porque coma de esto. ¿Quién entiende a esa chiquita, no? Dice que era su ex, entonces ¿cómo le quitó algo?", afirmó.