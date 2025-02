En diálogo con un medio local, Magaly Medina explicó que, aunque ha manifestado su incomodidad en ‘Magaly TV La Firme’, aún no ha conversado directamente con los directivos de ATV. “Todavía no lo he hecho porque estoy demasiado concentrada en mi programa”, comentó. No obstante, señaló que espera abordar el tema en algún momento. “En algún momento se dará, yo me concentro en trabajar porque para eso me pagan”, añadió, dejando en claro su compromiso con su labor profesional.