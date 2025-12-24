Nicola Porcella lanza canal de streaming junto a Pro Tv y El Zein

Nicola Porcella lanza canal de streaming junto a Pro Tv y El ZeinÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Pro Tv, Nicola Porcella y El Zein se asocian y anuncian el lanzamiento de su canal de YouTube 'Zentral', donde el 'Novio de México' llegará de la mano de su incondicional amiga, la mexicana Wendy Guevara.
Dicho anunció se presentó durante la final del reality 'Esto es Guerra', enfatizando que en el 2026 se vienen muchas novedades para la importante empresa Pro Tv, que se mantiene a la vanguardia con la entrega de contenidos.
Durante el video de presentación se ve a Nicola Porcella haciendo zapping en la plataforma YouTube, escuchando algunas novedades que se preparan; y de inmediato aparece Wendy Guevara, quien lo motiva a lanzarse al mundo del streaming.
"Nicola, tú qué haces viendo otro canal de streaming. Tú tienes que tener tu propio canal, no manches, eres exitoso, eres el 'Novio de México'. Tienes que tener tu propio canal y con los mejores. Y yo también quiero ser parte de eso", enfatiza Wendy.
Para esta nueva aventura y proyecto, se unirá a Nicola Porcella, el streamer peruano El Zein, quien es uno de los más importantes de la región y junto a Pro Tv anuncian la creación de 'Zentral' para este 2026.
Finalmente, Nicola Porcella se dirigió a todo el público para comentar que iniciará este proyecto para seguir más cerca de su público que lo acogió desde sus inicios, y ha visto todo su crecimiento profesional. "Y prepárense que muchos de ustedes van a estar con nosotros", señaló.