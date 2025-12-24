Nicola Porcella lanza canal de streaming junto a Pro Tv y El Zein

Nicola Porcella y El Zein lanzarán su canal de YouTube 'Zentral' en 2026, con la participación de Wendy Guevara, anunció Pro Tv durante la final de 'Esto es Guerra'.

Nicola Porcella busca acercarse a su público con 'Zentral' y promete sorpresas en esta nueva etapa.

Nicola Porcella busca acercarse a su público con 'Zentral' y promete sorpresas en esta nueva etapa.

Pro Tv, Nicola Porcella y El Zein se asocian y anuncian el lanzamiento de su canal de YouTube 'Zentral', donde el 'Novio de México' llegará de la mano de su incondicional amiga, la mexicana Wendy Guevara.

Dicho anunció se presentó durante la final del reality 'Esto es Guerra', enfatizando que en el 2026 se vienen muchas novedades para la importante empresa Pro Tv, que se mantiene a la vanguardia con la entrega de contenidos.

Durante el video de presentación se ve a Nicola Porcella haciendo zapping en la plataforma YouTube, escuchando algunas novedades que se preparan; y de inmediato aparece Wendy Guevara, quien lo motiva a lanzarse al mundo del streaming.

"Nicola, tú qué haces viendo otro canal de streaming. Tú tienes que tener tu propio canal, no manches, eres exitoso, eres el 'Novio de México'. Tienes que tener tu propio canal y con los mejores. Y yo también quiero ser parte de eso", enfatiza Wendy.

Para esta nueva aventura y proyecto, se unirá a Nicola Porcella, el streamer peruano El Zein, quien es uno de los más importantes de la región y junto a Pro Tv anuncian la creación de 'Zentral' para este 2026.