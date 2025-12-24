Mauricio Diez Canseco emocionado en compartir navideño con sus pequeños

El empresario Mauricio Diez Canseco reflexiona sobre la Navidad, disfrutando de un emotivo almuerzo familiar en el Country Club de San Isidro, rodeado de sus hijos.

Mauricio planea pasar la Navidad en Argentina con la familia de su novia Aixa Sosa y regresará a Lima para continuar con proyectos previstos para 2026.

Mauricio planea pasar la Navidad en Argentina con la familia de su novia Aixa Sosa y regresará a Lima para continuar con proyectos previstos para 2026.

El empresario Mauricio Diez Canseco reflexionó sobre el verdadero significado de la Navidad y, por ello, se emocionó al poder compartir un almuerzo familiar con sus hijos donde reinó el amor, la alegría y un compartir que atesora en su corazón.

"Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis 'cachorros' sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros. Por eso, he tenido un almuerzo inolvidable donde he podido compartir con ellos y me hacen feliz al verlos, es el gran mensaje que me trae esta Navidad", dijo el popular Brad Pizza.

El empresario se reunió con Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y los pequeños Valentina y Doménico Diez Canseco, en un almuerzo en el Country Club de San Isidro, donde compartió consejos, risas y muchas anécdotas con sus 'cachorros'. El único que no pudo llegar a la celebración fue Massimo, hijo de Paula Marijuán, quien radica en Barcelona y estudia Administración de Empresas.

"Mis hijos siempre pasan la Navidad con sus madres, es una fecha especial para ellos y la disfrutan. Por ello, nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo", agregó 'Brad Pizza'.

Además, Mauricio resaltó que su hijo mayor, Rodrigo, haya podido llegar a Lima para las fiestas navideñas. "Rodrigo pudo venir de Madrid para pasar Navidad con su mamá en Lima. Él estudió Negocios en la UPC, pero se fue a Inglaterra para llevar una Maestría y le gustó Europa; así que decidió quedarse por allá. Actualmente trabaja en Madrid en una transnacional", comentó orgulloso.

Se va rumbo a Argentina

Además, Mauricio Diez Canseco comentó que este año viajará a Argentina para vivir una Navidad diferente junto a la familia de su novia Aixa Sosa, con quien lleva casi dos años de relación.