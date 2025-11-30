Wapa.pe
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron por primera vez juntos en la televisión en 'Esta Noche'

Melissa Klug afirmó que aún no ha perdonado al futbolista por ampay y luce figurita tras arreglitos estéticos que se realizó.

    Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron por primera vez juntos en la televisión en 'Esta Noche'
    La 'Blanca de Chucuito' mostró su nueva figura tras someterse a varias operaciones estéticas, incluida una liposucción, y expresó su felicidad por los cambios en su apariencia.
    Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron por primera vez juntos en la televisión en 'Esta Noche'

    Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron por primera vez juntos en la televisión contando los detalles de su relación tras el ampay que protagonizó el futbolista, el último sábado en el programa 'Esta Noche' que conduce la Chola Chabuca, por América Televisión.

    La 'Blanca de Chucuito' llegó hasta el programa 'Esta Noche' para mostrar lo renovada que se encuentra con su nueva figura tras los arreglitos estéticos que se ha realizado semanas atrás como una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de sus costillas, para poder tener una cintura al estilo de la mexicana Thalía.

    "Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona", comentó la chalaca en el programa que se estrenó el pasado sábado después del Reventonazo por América Televisión.

    Melissa Klug junto a Jesús Barco

    Además, Melissa Klug se mostró sorprendida por la llegada de Jesús Barco al set de 'Esta Noche'. Al principio, la chalaca derramó algunas lágrimas, y conto detalles de lo vivido después del ampay que protagonizara Jesús Barco a quien aún no lo disculpa pues no tenía que estar en dicho lugar.

    "Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado", dijo Melissa Klug durante la emisión del programa 'Esta Noche' que se emitió el sábado.

    En tanto, Jesús Barco se mostró bastante nervioso pero arrepentido con todo lo sucedido; pues reconoció que actuó de mala manera. "Tomé una mala decisión", señaló el futbolista respecto al ampay.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug y Jesús Barco estuvieron por primera vez juntos en la televisión en 'Esta Noche'
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

