¡Internacionalización! Cielo Torres graba canción navideña con Edgar Vivar

Cielo Torres acaba de lanzar 'Ya es Navidad' y señala que es un sueño cumplido en su carrera artística.

Cielo Torres presenta su nuevo álbum 'Ya es Navidad', cumpliendo su sueño de grabar un disco navideño y colaborando con Edgar Vivar. La cantante destaca la magia de estas fiestas.

Cielo Torres presenta su nuevo álbum 'Ya es Navidad', cumpliendo su sueño de grabar un disco navideño y colaborando con Edgar Vivar. La cantante destaca la magia de estas fiestas.

La cantante Cielo Torres acaba de lanzar el disco 'Ya es Navidad' y señala que está cumpliendo un doble sueño; pues no solo tenía muchas ganas de grabar un álbum navideño sino que ha podido compartir una canción junto a Edgar Vivar, el querido 'Señor Barriga'.

"Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planifique todo y ya acaba de salir el álbum 'Ya es Navidad' en todas las plataformas digitales. Además, he compuesto el tema principal 'Ya es Navidad' con todos los recuerdos que tengo de mi niñez. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona", comentó Cielo Torres.

Tras sus largos años de experiencia en la cumbia y la salsa, Cielo Torres acaba de lanzar el álbum 'Ya es Navidad' donde destaca todo su talento en temas como 'Vamos a pasear', 'Ya se siente la Navidad', 'Bailando junto al arbolito', 'Navidad Feliz'.

"Para mí la Navidad me trae muy bonitos recuerdos con mi familia, y hasta ahora mantengo viva toda la ilusión y la magia que se vive en estas fechas. Por eso, hacer hecho 'Ya es Navidad' es un doble sueño cumplido porque me siento feliz de que Edgar Vivar haya podido grabar conmigo y mostrar todo su talento", agregó Cielo Torres.