Pamela López INSISTE en divorciarse de Christian Cueva y aclara rumores: "Aún no sé lo que me corresponde como esposa"

Pamela López volvió a pedir públicamente el divorcio a Christian Cueva y aclaró que no busca quedarse con sus bienes.

Pamela López volvió a estar en el ojo público tras su aparición en el programa "Esta Noche", donde no dudó en sincerarse sobre su situación actual con Christian Cueva. La madre de los hijos del futbolista reafirmó que ha solicitado el divorcio en más de una ocasión y explicó por qué lo hace de manera pública.

Pamela López pide una separación definitiva de Cueva

Aunque Pamela y Christian llevan más de un año separados, aún no han iniciado los trámites legales de divorcio. Según la empresaria, su deseo es cerrar definitivamente esta etapa para que ambos puedan continuar con sus vidas junto a sus actuales parejas.

"Todavía no se ha llegado a ese punto (divorcio), por eso digo que hay muchos temas pendientes. Yo desconozco totalmente lo que a mí me correspondería como esposa. Lo desconozco en su totalidad porque es un punto que ni siquiera se ha mencionado, solamente yo públicamente le he pedido el divorcio", declaró con firmeza.

Pamela aclaró que no busca aprovecharse de los bienes del jugador, como se ha especulado: "Se dice que yo no quiero, todo lo contrario. Yo creo que a estas alturas de mi vida, tanto él como para mí, es lo mejor, es lo más sano", señaló en el programa.

Dayron Martin revela cómo conoció a Pamela López

El cantante cubano Dayron Martin también rompió su silencio frente a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Pamela López. Lejos de confirmar un romance, el artista relató cómo fue que se cruzó con ella años atrás.