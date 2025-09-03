Difunden video inédito donde ‘El Monstruo’ ordena asesinato de Paul Flores: “Hay que matar cantantes”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Un estremecedor video difundido por Cuarto Poder expone el lado más oscuro de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. En las imágenes, el delincuente aparece avalando el crimen de Paul Flores, conocido en la música como ‘El Ruso’, mientras pronuncia una frase que ha causado repudio total: “hay que matar cantantes”.
El registro audiovisual fue grabado días antes del asesinato y muestra cómo, con una frialdad perturbadora, el sujeto planeaba junto a sus cómplices los próximos homicidios. La conversación fluye con tanta normalidad que parece según la propia narración del programa “como hablar de comprar el pan en la esquina”.
Reacción de Magaly
La reacción no tardó en llegar. Magaly Medina calificó estas grabaciones como una prueba clave del carácter calculador y sociópata de Moreno Hernández, quien aún permanece prófugo. Para la conductora, la naturalidad con la que el criminal decide sobre la vida de otros es un reflejo del horror que encarna.
“El audio es escalofriante por su crudeza y por la ausencia total de remordimiento”, sentenció la periodista al comentar el caso, que ha conmocionado al país entero.