Lo que parecía una mañana tranquila para Laura Spoya dio un giro inesperado cuando, camino al set de Good Time, sufrió un accidente de tránsito a solo unas cuadras del canal. Aunque todo quedó en un leve "besito de parachoques", el incidente no pasó desapercibido… y terminó siendo parte del show en vivo.

Fue la propia Laura quien, con su característico buen humor, contó al aire que había chocado ligeramente contra otro vehículo. “Tuve un pequeño choque”, dijo con una sonrisa. Sin embargo, sus compañeros de conducción no se la dejaron pasar: Mario Irivarren lanzó entre risas, “¿Pequeño? ¡Se volvió un Tico!”, desatando carcajadas en todo el set.

La escena fue tan surrealista como divertida: mientras hablaban del accidente, la otra involucrada reveló entre risas que apenas se bajaron del auto, Laura soltó la frase "no me agarró el freno, pipipi" , provocando nuevas carcajadas en el estudio.

Días antes, otro conductor del programa vivió su propio drama digital. Mario Irivarren contó en Instagram que su correo electrónico fue hackeado. “Gente, malas noticias. Me han cambiado la contraseña y no puedo entrar”, relató preocupado. Aunque esta vez no hubo risas, los seguidores le mostraron apoyo de inmediato.