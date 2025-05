Con el sarcasmo y la frontalidad que la caracterizan, Leslie Shaw volvió a prender fuego a la farándula nacional. En una entrevista reciente para un canal de YouTube, la cantante no solo confesó que detesta aparecer en televisión, sino que dejó muy mal paradas a las conductoras del matutino América Hoy.

“La televisión no me gusta, nunca me ha gustado. Si voy, es porque tengo que ir. Pero si me das a elegir, prefiero no pisar un set”, soltó sin filtros. La única excepción aclaró entre risas es Magaly TV, La Firme, porque según ella, ahí sí se divierte: “Magaly es burlona como yo y, encima, el canal me queda cerca”.

“¿Maquillarme para ver brutas hablando huev…? Paso”

Pero lo más fuerte vino después. Leslie no se guardó nada al referirse al espacio que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. “Cuando me invitan a canales lejísimos, donde hay pura bruta hablando, ¿para qué voy? ¿Para estar ahí maquillada escuchando cacatúas diciendo huevadas? No gracias, paso”, lanzó sin contemplaciones. Y remató: “Más gente me ve en mi TikTok que en ese programa”.

La frase se viralizó en cuestión de horas y desató una tormenta de reacciones tanto en redes como en la televisión.

La respuesta de ‘América Hoy’ no se hizo esperar

La primera en alzar la voz fue Ethel Pozo, quien recordó que su programa siempre había respaldado la carrera de Leslie. “Es lamentable su actitud. No entendemos este comportamiento cuando nuestra reportera solo hacía su trabajo”, dijo, aludiendo al reciente incidente donde un miembro del equipo de seguridad de Shaw agredió a una periodista del programa.

Janet Barboza también se mostró indignada y fue más directa: “Te me caíste, Leslie. ¿Cómo es posible que subas a tu camioneta y te rías de una agresión? El camarógrafo también fue atacado. No es broma”.

Shaw no se retracta: “Prefiero reírme con Magaly”