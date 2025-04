El escándalo entre Onelia Molina y Mario Irivarren no ha dejado indiferente a nadie. Luego de que se filtrara un audio donde el modelo hablaba de retomar contacto con su ex, Vania Bludau , Onelia decidió reaparecer y dar su versión de la mejor manera: a través de un mensaje de empoderamiento.

A través de sus redes sociales, Onelia compartió un video emotivo acompañado de una poderosa frase:"La vida es demasiado corta como para no ser feliz."

Su mensaje no pasó desapercibido: miles de seguidores la respaldaron con comentarios de apoyo, reconociendo su fuerza ante un momento tan difícil.

Días antes de su publicación en redes , Onelia tuvo un emotivo momento en una transmisión de 'Esto es Guerra', donde no pudo contener las lágrimas al recordar el dolor que le causó la confesión de Mario.

Afectada por la exposición pública y preocupada por su familia, la joven expresó entre lágrimas: "No quiero que me vean así. Prefiero no hablar."