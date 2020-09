Michelle Soifer y la forma en que venció su fobia a las alturas

Michelle Soifer siempre ha expresado el miedo que siente a las alturas, sin embargo, para quedarse en Esto es Guerra tuvo que enfrentar su fobia.

Aunque en un principio aceptó el reto extremo, Michelle Soifer se mostró bastante temerosa a la hora de lanzarse desde las alturas, al punto de quedar paralizada. Incluso, Angie Arizaga tuvo que subir a darle ánimo.

De no saltar, Michelle Soifer pasaría a la zona de reserva, y las burlas de Ducelia Echevarria se hacían cada vez más fuertes.



“Me ha dado la tembladera, no puedo, tengo miedo. No quiero irme del programa. Denme un poco más de tiempo”, dijo Michelle Soifer bastante nerviosa.

De pronto, Rosángela Espinoza, con quien siempre tuvo discrepancias, sorprendió con sus palabras.

“Michelle, si te vas te vamos a extrañar”, “Piensa que detrás tuya está el demonio, que está Ducelia Echevarría”, “Piensa que estás muy cansada y quieres tirarte a tu cama a dormir”, empezó a gritar. De repente, Michelle decidió lanzarse, asegurando su permanencia en Esto es Guerra.

¿Quién es Michelle Soifer?

Michelle Soifer se hizo conocida por ser bailarina de cumbia y luego por ser una de las primeras en integrar en programa de Esto es Guerra. Recientemente se hizo la banda gástrica, bajando 25 kilos. Y aunque muchos la criticaron, la joven señaló que se siente bien físicamente.

“Hay que aceptar (las críticas) Y honestamente (lo importante) es como yo me siento. Extraño mi ‘derriere’ y mis piernas, porque me había acostumbrado a tener mi colchón (risas), pero me refiero a que yo me siento muy bien así que creo que necesitaba hacer ese cambio, pues (el sobrepeso) afectaba mi salud”, expresó en su momento.

"Por otro lado creo que hay personas malintencionadas que lamentablemente no tiene otra cosa que decir más que criticar... Hay personas que sí sufren de anorexia, no pueden ser tan irresponsables de salir a decir ese tipo de cosas; incluso, me parece que hay poca ética profesional de varios doctores que se sientan a hablar cuando no tienen un historial médico de mi persona, no saben nada de mi vida", añadió.