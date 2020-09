Anahí de Cárdenas cuenta que se someterá a una doble mastectomía

Anahí de Cárdenas contó que le harán una doble mastectomía. Esto como parte de su tratamiento contra el cáncer. Como se recuerda, la joven actriz superó una serie de quimioterapias, sin embargo, tiene que someterse a una doble operación en "pro de su salud".

Anahi de Cárdenas se cometerá a una doble operación

“Me tienen que hacer una reconstrucción de mama derecha y me voy a hacer una mastectomía de la mama izquierda y reconstrucción también. Estoy nerviosa, con miedo, pero contenta porque todo va a salir bien ya que todo es en pro de mi salud y por mi integridad emocional”, contó la actriz a través de un video en Instagram.

La también cantante Anahí de Cárdenas aprovechó la oportunidad para animar a sus seguidores de hacerse chequeos preventivos contra el cáncer.

“El cáncer de mama, si es detectado a tiempo, es un 95% curable, es un número alto. Pero lamentablemente en nuestro país, es la causa número dos de muertes”, recalcó.

“Es un signo de respeto, de yo me cuido, yo me quiero, hacernos nuestro chequeo es justamente eso, un auto chequeo. No toma mucho tiempo, háganlo a conciencia, con paciencia y si sienten algo, no tengan miedo, es probable que se puedan curar si van al médico”, acotó la figura de televisión.

“El cáncer de mama ha sido una montaña rusa que está llegando a su final. Háganse su auto examen. No seamos una estadística mas. El cáncer de mama encontrado a tiempo se puede curar”, siguió.

¿Qué es una mastectomía?

Mastectomía radical modificada

El cirujano extrae todo el tejido mamario con el pezón y la areola junto con algunos de los ganglios linfáticos de la axila.

Mastectomía radical

El cirujano extirpa la piel sobre la mama, todos los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales. Esta cirugía rara vez se realiza.

¿Por qué se hace una mastectomía?

Una mastectomía es una cirugía para extirpar todo el tejido mamario de una mama como una forma de tratar o prevenir el cáncer de mama. Para aquellas mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, la mastectomía puede ser una opción de tratamiento.