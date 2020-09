Ana Kohler se separa de su esposo tras 28 años de matrimonio

¡Cuando el amor se acaba! La cantante y bailarina Ana Kohler acaba de revelar en su cuenta de Facebook que su matrimonio con Kevin Borda ha llegado a su fin.

¿Cómo se reveló que Ana Kohler terminó con su matrimonio?

Ana Kohler subió un video en sus redes sociales indicando las razones por las que su matrimonio (que duró 28 años) ha terminado. Sin embargo, a los minutos se arrepintió y eliminó las imágenes.

Pero el programa de espectáculos ‘Aquí te cuento’ conducido por Antonio Tafur reveló en su cuenta de Facebook todo lo que pasó para que una relación de 28 años haya llegado a su fin.

Según cuentan, el matrimonio se terminó por una infidelidad del esposo de la cantante Ana Kholer.

“Todos los que me conocen saben que Kevin Borda es mi esposo y mi productor musical y hemos decidido dar por terminado nuestra relación por mutuo acuerdo” empezó diciendo la cantante.

Sin embargo, a los minutos explicó las razones:

“Él puede hacer con su vida lo que quiera con cualquiera. Se los digo en buena onda... no tienen por qué esconderse. No es secreto. Y las personas a las que me estoy refiriendo saben, por qué yo sé que lo ven: No te preocupes, tú tranquila porque escúchenlo bien, hasta en los perros hay razas. Entendieron”, agregó.

Ana Kohler se reinventó vendiendo cecina durante la cuarentena

La pandemia del coronavirus puso en pausa los trabajos de miles de personas, sobre todo el de los artistas y una de ellas fue la cantante Ana Kohler.

Por esta razón, la intérprete del ‘Siqui Siqui’ se reinventó y empezó a vender cecina preparada por ella.

“Viene empacado al vacío. Esta técnica la tenemos desde hace más de 15 años desde Miami, Estados Unidos (...). Lo hacemos de forma tradicional, sin colorante, sin preservante, pura carne ahumada, para abrir la bolsa, calentarla y comerla”, expresó en el programa ‘En Boca de Todos’.

¿Quién es Ana Kohler?

Ana Kohler se hizo conocida en el mundo del espectáculo cuando perteneció al grupo de tecno cumbia ‘Euforia’. Su canción ‘El Siqui siqui’ se hizo popular en todo el Perú.

En el 2013, Ana se fue del Perú con su esposo y sus hijos por una amenaza de secuestro. La artista también se vio involucrada en controversia con el Fujimorismo. Incluso se creía que ella interpretó ‘El Ritmo del Chino’, pero ella resaltó que la cantante fue Mónica Zevallos.