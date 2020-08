Michelle Soifer se defiende: “Me siento bien así, necesitaba ese cambio” | VIDEO

La integrante de ‘Esto es Guerra’ Michelle Soifer tuvo una entrevista con el programa ‘América Espectáculos’ en donde explicó que su operación (en donde bajó 25 kilos) es por salud y no por estética.

Soifer explicó que le molestan las críticas, ya que su operación es bariátrica y que ahora sigue con un estricto régimen alimenticio, por lo que actualmente se encuentra saludable.

“Hay que aceptar (las críticas) Y honestamente (lo importante) es como yo me siento. Extraño mi ‘derriere’ y mis piernas, porque me había acostumbrado a tener mi colchón (risas), pero me refiero a que yo me siento muy bien así que creo que necesitaba hacer ese cambio, pues (el sobrepeso) afectaba mi salud”, expresó.

"Por otro lado creo que hay personas malintencionadas que lamentablemente no tiene otra cosa que decir más que criticar... Hay personas que sí sufren de anorexia, no pueden ser tan irresponsables de salir a decir ese tipo de cosas; incluso, me parece que hay poca ética profesional de varios doctores que se sientan a hablar cuando no tienen un historial médico de mi persona, no saben nada de mi vida", añadió.

“De repente se acostumbraron a verme con 80 kilos (de peso) y ahora no los tengo, tengo 55″. “Obviamente hay un cambio, pero no por eso quiere esté desnutrida o todo lo que me han dicho y me parece mal porque una vez que uno se opera, debe cumplir unos requisitos y después de eso, tomas diferentes cosas que te ayudan internamente a estar saludable”, agrega.

Por último, Soifer reiteró que no es un tema estético:

“Deben entender que es una operación estética, es una operación bariátrica (para tratar la obesidad) y no pueden ser tan ligeros de lengua y no pueden estar saliendo a hablar cada cosa, solo porque no tienen nada más que decir”, finalizó.