Michelle Soifer revela que su pareja tiene que salir del Perú por trabajo | VIDEO

La chica reality Michelle Soifer y su pareja Giuseppe Benigni están en el mejor momento de su relación, pero tendrán que estar separados por un pequeño tiempo, ya que el modelo tiene que salir del Perú por motivos de trabajo.

En conversación con el programa ‘Estás en Todas’, Soifer confirmó que su pareja saldrá del Perú y ella no tiene intención de ‘cortarle las alas’.

“Muy pronto si Dios quiere (Giuseppe) viaja por un tema de trabajo. La empresa para la que trabaja se lo va a llevar a otro país y nos vamos a tener que separar un tiempito; pero igual nuestra relación está fuerte, está linda”, indicó.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ está esperando que su romance dure mucho tiempo, pero no hacen planes a futuro, ya que la envidia (de mucha gente) hace que algunos planes no se hagan realidad. “Él me apoya, yo lo apoyo y jamás le cortaría las alas”, confirma.

Echa un vistazo a las declaraciones de Soifer:

¿Quién es Michelle Soifer?

Michelle Soifer es una cantante y chica reality que empezó en el mundo del espectáculo hace aproximadamente 10 años en el programa ‘Combate’ de ATV. También fue parte de diferentes orquestas de cumbia, en donde cantaba y bailaba.

Actualmente, la artista es parte del elenco de ‘Esto es Guerra’ e influencer.