Juliana Oxenford conmueve al mostrar su avanzado embarazo de 7 meses | FOTO

Juliana Oxenford ilusionada por la nueva etapa que está viviendo al ser madre por segunda vez, compartió con sus seguidores de Instagram una hermosa fotografía de cómo luce su barriguita a sus 7 meses de embarazo.

Juliana Onxeford en Instagram compartió emocionada su embarazo

La periodista durante estos últimas semanas reveló a su público cómo ha ido influyendo los cambios que enfrenta en su gestación con su trabajo, pues, el cansancio aumenta con el peso de su bebé.

"Me paro, me siento, me vuelvo a parar. La panza cada vez pesa más y el bebé a esta hora no para de moverse (parece que el tema político lo pone de mal humor)...jajaja. Ya falta poco, el lunes entro a la semana 30 así que paciencia y buen humor", sostuvo en una publicación de su red social.

La figura de ATV al encontrarse en las últimas semanas de la recta final de su embarazo, quiso mostrar una tierna imagen de cómo creció su pancita a solo dos meses de tener entre sus brazos a su pequeño: "Siete meses, siete".

Juliana Oxenford habló sobre el contrato de su padre Marcelo Oxenford

La periodista no se calló nada y tildó de escándalo el contrato que tuvo el actor con la Municipalidad en estas épocas de crisis.

"Me parece un escándalo que estén gastando tanto dinero para contratar a un actor para leer cuentos, creo que hay otras necesidades, tanta plata en momentos de crisis me parece pésimo", mencionó.

“De eso que me metan en la jugada (...) al alcalde le he dado con palo, me parece que es un figuretti que quiere arreglarse el pelito con laca, yo no soy funcionaria del Estado, me quieren agarrar de piñata y no lo voy a aceptar”, siguió la conductora de televisión.