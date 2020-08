Juliana habló del dinero que recibió su esposo del Estado: “Fue para no despedir a sus trabajadores”

Juliana Oxenford rompió su silencio en su programa de ATV para hablar sobre las críticas que estuvo recibiendo contra su esposo, quien tuvo un contrato con el Estado para recibir un préstamo de Reactiva Perú.

¿Por qué el esposo de Juliana Oxenford fue criticado?

El padre de los hijos de la periodista fue cuestionado en las redes sociales por un supuesto vínculo con el Gobierno de Martín Vizcarra.

El joven es socio fundador de la productora KUBICK Perú y su empresa obtuvo un préstamo de S/ 517,680.00 del programa Reactiva Perú del Ministerio de Economía que ayuda a las medianas y pequeños emprendedores a mantenerse en el mercado. Por ello, se generaron diferentes opiniones en los usuarios llegando a atacar a la comunicadora.

Juliana Oxenford se pronunció así sobre la empresa de su esposo

La conductora comentó que sus familiares tienen que responder por los cuestionamientos, sin embargo, no le ve nada de malo que la compañía de su esposo haya recibido una ayuda económica.

“Escribí algo hace unos días, si han ocurrido (...) la credibilidad, yo soy demasiado principista, yo no soy influencer, jamás he hecho nada para el Estado, mi familia y mi entorno pueden hacer lo que les da la gana (...) Se habló acerca de reactiva Perú de mi esposo, que bueno por aquellas empresas que le dan trabajo a más peruanos, no han despedido a trabajadores y han podido hacerlo cuando la gente está sin chamba”, indicó.

“Si alguien tiene algún problema son mis familiares, mis amigos, no yo”, acotó Juliana Oxenford quien se mostró afectada por las críticas que recibió su entorno por la ayuda económica que tuvo del Estado.