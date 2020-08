Génesis Tapia con 4 hijos obtiene beca de excelencia estudiando Derecho | FOTO

¡Orgullo de mamá! Génesis Tapia acaba de demostrar con su esfuerzo y garra que no existe una edad adecuada para comenzar a estudiar. Por ello, la joven que tiene cuatro hijas genera alegría en sus seguidores por su etapa como universitaria.

Pues, la exchica reality pese a recién haber dado a luz hace unas semanas, gracias a su desempeño obtuvo una beca de excelencia académica en la carrera de Derecho.

Genésis Tapia en Instagram mostró contenta su beca

La modelo emocionada compartió su felicidad con sus seguidores, ya que se encuentra en los últimos ciclos de su carrera en una conocida universidad y gracias a su esfuerzo le otorgaron un 20% de descuentos en todas las cuotas del agosto.

“Me siento súper feliz, jamás me resigné a llevar mi carrera con cualquier promedio y ahora voy viendo los resultados de mi esfuerzo. Para mí no solo es un descuento, es el resultado de todos los sacrificios que vengo haciendo para tener promedios ponderados. Me encanta”, comentó.

Además, la reciente mamá confesó en su red social cómo ha enfrentado esta nueva etapa de tener a su bebé pequeñita y estar cesareada mientras tiene clases virtuales.

"No me pidan maquillaje y extensiones, estoy en modo zombie. Tengo encima las últimas semanas del módulo de la universidad y mi bebé no quiere estar sola, no voy a negar que me siento adolorida pero tampoco puedo quedarme en cama pensando que puedo jalar mis cursos"

"No consigo estar tranquila así que el cansancio y el dolor pasan a segundo plano y me mantengo en pie solo con mis ganas de salir adelante. Nadie dijo que el camino sería fácil , pero díganme hay algo en la vida que realmente valga la pena y lo sea? No, verdad", agregó.

"Entonces , vístete de fortaleza, de esa que usaste para traer un hijo al mundo, usa ese amor inexplicable que sientes al tenerlo en tus brazos para recordarte a ti misma cuánto vales, pero sobre todo, jamás dejes de hablar con Dios y ponerlo en primer lugar, el no quiere que seas perfecta, solo no quiere que lo dejes de buscar, las quiero mis bellas", finalizó.