Cynthia Klitbo narró las dolorosas pérdidas de sus bebés que le cambiaron la vida | VIDEO

Cynthia Klitbo, recordada por su exitoso personaje de villana en 'El privilegio de amar', confesó lo difícil que fue ser madre tras sufrir la muerte de dos hijos, uno con el famoso actor Francisco Gattorno.

Luego de intentar durante 11 años la llegada de un nuevo ser, la intérprete pudo concebir a Elisa Fernanda Lira, su gran amor que llegó a iluminarla luego del calvario que enfrentó.

La artista desde joven inició diferentes tratamientos para ser mamá: de manera natural, precedimiento in vitro e inseminación artificial. Sin embargo, no obtuvo resultados.

“Cuando empecé a querer tener un bebé fue con Francisco. Nosotros ya teníamos la edad suficiente y había la necesidad de tener un bebé, pero no se me dio hasta 11 años después”, reveló a Ventaneando.

¿Cómo ocurrió la muerte de sus bebés?

“Llegué a tener una inseminación artificial. En aquel entonces no te daban foto, sólo te decían complexión delgada, de tal país y en dibujo te decían la forma de la nariz, el ojo”, acotó al programa de TV Azteca.

“Ya tiene más de 20 años y yo dije ‘no voy a estar esperando para tener un hijo con un señor'. Entonces nos sentamos con todas mis amigas y fue una tarde muy agradable porque unas decía ’éste porque tiene bonitos ojos'”, agregó.

En medio del relato, la mexicana confesó la dolorosa pérdida de uno o varios menores: “Perdimos un bebé (con Gattorno); después perdí otro de un in vitro... muchos no pegaron pero ese ya estaba pegado y se perdió como a los 15 o 20 días y lloré espantoso, para mí fue muy trágico, fue una depresión muy grande la que yo tuve”.

“El hecho de ilusionarme y perder al bebé. El bebé que tienes con la persona que amas y adoras, es muy triste, me fui para abajo en una depresión espantosa. Y el de Francisco se perdió con todo y Trompa de Falopio porque fue un embarazo extrauterino”.

“Llegó un momento en el que yo dije ya no quiero tener un bebé. Fue cuando me operaron de las trompas y me pusieron el tratamiento del endometrio, además de todo lo que había hecho de acupuntura, hueseros, que si me enderezaba la matriz el curandero, que si acupuntura cada semana en Hidalgo, homeopatía, el té, la vitamina, miles de cosas”, indicó.

Pero sin pensarlo llegó su única hija: “Fueron años de mucha depresión hasta que dije ya no quiero, ya no voy a pasar por esto. Y ahí quedé embarazada, fue natural”.

Cynthia Klitbo estuvo casada con Francisco Gattorno

Durante los años 90, los artistas tuvieron un romance que parecía ser "perfectos", pues, vivieron juntos durante cinco años. Sin embargo, cuando se casaron la relación cambió, "nos casamos y duramos casi tres meses casados".

Klitbo lo perdonó varios engaños. "Él es un alma rebelde, él es así. Y yo lo perdonaba, pues estaba enamoradísima, enamoradísima de Francisco, pero es que Francisco era muy divertido. Pero también cuando nos separamos fue porque él estaba esperando bebé, con otra chava, que yo lloré muchos años, pero digo qué buena onda de Belma (Belmaris Suazo) que se lo llevó".