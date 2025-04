Pamela López, pareja de Paul Michael —ex vocalista de Combinación de La Habana—, dejó atrás su icónica melena negra para sumarse a una de las tendencias capilares más comentadas del momento. Su radical cambio de look no tardó en encender las redes, generando opiniones divididas entre quienes elogian lo favorecedor del tono y quienes aseguran que la hace lucir mayor.

Paul Michael volvió a encender las redes sociales con un cambio de look que no dejó a nadie indiferente. El cantante apostó por el blanco perlado, un tono arriesgado y totalmente en tendencia que grita moda 2025. Este color, ideal para quienes buscan una transformación radical, reemplazó por completo su característico cabello negro, generando una ola de comentarios divididos entre aplausos y críticas. Y es que el blanco en el cabello no es para cualquiera: puede elevar tu imagen a un nivel futurista y audaz o, por el contrario, desentonar si no se acompaña de actitud y estilo. Paul, sin duda, optó por lo primero, sumándose a la ola de celebridades que desafían los límites del color para reinventarse.