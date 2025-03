Por otro lado, Sheyla Rojas sigue brillando en España, imponiendo tendencia con looks vibrantes. La influencer peruana deslumbró en la playa con un vestido de punto crochet, reflejando el espíritu de la primavera-verano 2025. Su estilo audaz y fresco continúa marcando pauta en redes, inspirando a sus seguidores a atreverse con prendas versátiles y chic.

Pamela López ha vuelto a deslumbrar en redes sociales con un look que grita verano y sofisticación. La influencer apostó por un vestido midi de tejido crochet, ajustado y con delicados tirantes, perfecto para lucir la silueta. El diseño con escote en V y detalles florales en la zona del busto resaltaba su estilo chic y fresco, ideal para días soleados. Complementó el outfit con lentes de sol cuadrados en negro, agregando un toque de elegancia minimalista que fascinó a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar los comentarios de elogios y preguntas sobre el origen del vestido.

Aunque Pamela no reveló la marca exacta, hemos encontrado opciones similares que capturan la esencia de su look playero. Plataformas como AliExpress y Amazon ofrecen vestidos con cortes casi idénticos, con precios accesibles que rondan entre los 60 y 85 soles. Estas alternativas permiten recrear el estilo de López sin gastar una fortuna, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes buscan destacar en la playa o en un brunch veraniego. Sin duda, este look se posiciona como un must-have de la temporada, confirmando que los tejidos artesanales siguen reinando en las tendencias de moda para el verano 2025.