La conductora Magaly Medina no deja de referirse a su ‘ahijado televisivo’, el exfutbolista Paco Bazán , y esta vez fue directa al calificar su comportamiento actual como el de un “hombre berrinchoso”. Pero lo que realmente encendió la polémica fue su insinuación de que este cambio de actitud tendría como origen su cercanía con la cantante Susana Alvarado , dejando entrever que la cumbiambera estaría influyendo negativamente en él.

"Si ustedes se dan cuenta, esta conducta nada caballeroso, brusco, agresivo, conducta indisciplinada es a raíz de este enamoramiento con la cumbiambera. No sé si estamos pensando mal, pero si unimos hechos, todo gira a partir de ese momento, antes era otro. ¿Qué le pasó?", dijo la conductora Magaly Medina.