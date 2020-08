Alejandra Baigoria a las mujeres: “No debemos atacarnos, debemos ser una" | FOTO

Alejandra Baigorria luego de haber sido expuesta por sus relaciones amorosas y estar saliendo con su compañero de 'Esto es guerra', Said Palao, se pronunció con un contundente mensaje para dejar de juzgarnos entre mujeres.

Por ello, la empresaria utilizó su cuenta de Instagram para invocar a sus seguidores estar más unidas y apoyarnos sin hablar mal de otra persona.

La conductora de 'Emprendedor ponte las pilas' en la publicación de su red social comentó: "Hay princesas y hay brujas pero al final somos Mujeres y entre nosotras no debemos atacarnos, humillarnos... debemos ser una".

"Lo peor es juzgar cuando no te has mirado al espejo y ver que tu vida no fue ni es perfecta y que seguro no eres feliz", acotó Alejandra.

Además, agregó: "Quien es feliz no mira ni habla mal de la vida del otro. Que piensa que una mujer tenga que hablar mal de otra solo por interés".

Aunque se generaron diferentes opiniones en su red social, muchos de los usuarios la apoyaron con unas palabras de aliento por ser criticada tras sus decisiones en su vida privada.

Alejandra Baigorria confiesa que su empresa estuvo a punto quebrar

Alejandra Baigorria celebró los 11 años de su empresa, la cual tuvo que luchar para que no vaya a la quiebra en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado. Hay altos y bajos, pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de crecer, de reinventarse”, indicó la rubia a las cámaras de América TV.