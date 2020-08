Jazmín Pinedo: “No salgo con nadie y no quiero estar con nadie ahorita en mi vida” | VIDEO

La conductora de ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo habló en el programa ‘En Boca de Todos’ y resaltó que está feliz soltera y que no desea nada con nadie.

Tras las consultas de los conductores del programa, la popular ‘Chinita’, expresó que está feliz soltera y que no desea enamorarse:

“Estoy sola y estoy bien, aunque no estoy sola porque para mí el amor no solo proviene de una pareja, me dan el amor más bonito del mundo que me lo dan todo el día y es de mi hija”, indica.

A pesar de su respuesta, Tula Rodríguez siguió con las preguntas sobre su situación amorosa y le consultó por algunos nombres, a lo que la modelo dio una contundente respuesta:

“No hablo con nadie, no salgo con nadie y no quiero estar con nadie ahorita en mi vida”, confirma.

Echa un vistazo al video de las declaraciones de Jazmín:

¿Quién es Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo es una de las conductoras y modelos más conocidas y populares de nuestro país. Empezó su carrera en las pasarelas de distintos eventos e integrante de ‘Las Vengadoras’ con Tilsa Lozano.

Pero ‘La Chinita’ se hizo mucho más conocida cuando ingresó al reality de competencia ‘Esto es Guerra’, aquí conoció al padre de su hija, Gino Assereto, con quien terminó su relación a comienzos de este año.