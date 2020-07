Carlos Casella: actor conduce el primer programa virtual de corte familiar

Después de haber conducido una secuencia de La Voz, Carlos Casella asumió el reto de liderar el primer espacio familiar de corte virtual, llamado ‘Casa Casella’.

El animador señaló que está feliz con su debut en la conducción y los resultados del espacio familiar en redes. Cabe indicar que la primera temporada de ‘Casa Casella’ concluyó este domingo, donde tuvo como invitadas especiales a Maricarmen Marín y Katia Palma. Sin embargo, ya está alistando su segunda temporada, la cual arranca este domingo 26 de julio, a las 9 a.m. La cita seguirá siendo todos los domingos a través de las plataformas virtuales de Sinargollas.

“Estoy bien contento con ‘Casa Casella’, ya había conducido una secuencia en ‘La Voz’ pero es la primera vez que tengo la responsabilidad de un programa solo. Agradezco a Sinargollas que me dejó crear el concepto, me emociona hacer este tipo de programas pues siento que se había dejado de lado al público en los espacios concurso”, comentó Casella.

“Me di cuenta que tanto en la televisión y el Internet se había dejado de lado la gente, hay muchos espacios pero no participan las familias como antes. Ahora solo concursan los chicos reality o artistas pero no las familias, el ciudadano común ya no ganaba nada como se hacía antes y en Casa Casella conectamos con ese público desde su casa, eso es lo que gusta”, acotó el actor de La Peor de mis bodas.